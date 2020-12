Horeca niet meer direct gesloten bij overtreden coronaregels bij afhaal

Als een horecaondernemer na een waarschuwing weer de fout ingaat, dan volgt er alsnog sluiting. Wel is die sluiting voortaan nog maar één week in plaats van twee. Met het besluit wil het stadsbestuur iets meer ruimte geven aan horecaondernemers om nog 'wat te verdienen' in de huidige coronacrisis. Omdat de ondernemers ook verantwoordelijk gehouden voor het gedrag van hun klanten, roep de gemeente ook hen op om rekening te houden met de coronaregels.

Halsema: 'Het aantal besmettingen daalt al een paar weken niet, maar blijft op een te hoog niveau. Daarom blijven de coronaregels voor ons allemaal belangrijk. In de vele gesprekken die ik voer, hoor ik natuurlijk hoe moeilijk horeca het heeft, en hoe groot de behoefte aan gezelligheid is. Afhalen is toegestaan, maar houd je als ondernemer en ook als klant wel aan de regels.'

Ondernemers Westerstraat

Burgemeester Halsema sprak twee weken terug met horecaondernemers op de Westerstraat en rond de Noordermarkt. Zij dreigden voor twee weken dicht te moeten, omdat onder andere bij het afhalen van koffie de regels overtreden werden door klanten. Zo werd er niet voldoende afstand gehouden in de rij en dronken klanten hun afgehaalde drankje vlak voor de zaken op en dat is niet de bedoeling.

Halsema besloot toch dat de zaken niet dicht moesten. In plaats daarvan is de gemeente de horecaondernemers gaan helpen met de communicatie richting klanten. Er zijn bijvoorbeeld posters gemaakt die klanten wijzen op de regels rond het afhalen van eten en drinken.

Landelijke regels blijven gelden

Hoewel er dus iets meer ruimte geboden wordt aan horecaondernemers, blijven de landelijk geldende regels van kracht. Zo mag er geen terras worden ingericht en moeten bezoekers na het afhalen van eten en drinken direct hun weg vervolgen. Vooral het verkopen van alcoholische dranken gelden nog strengere regels. Alcohol mag alleen verkocht worden in een gesloten fles, blik of pak. Het verkopen van glüwein in een bekertje met of zonder deksel is verboden.