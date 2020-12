Opnieuw druk in de Kalverstraat: 'Ik ben jong en ik wil ook gewoon mijn boodschapjes doen'

Enkele uren voor pakjesavond officieel begint, is wederom druk in de Kalverstraat en de Nieuwendijk. Dat meldt de gemeente. Het advies is dan ook om niet meer naar deze winkelstraten te gaan. De vrees is dat de coronaregels niet meer kunnen worden nageleefd bij een te grote toestroom van publiek.

'We gaan een winkel in en een winkel uit', zegt een winkelende man. 'Gewoon voor Amsterdam valt het wel mee, maar als je het hebt over corona is het wel druk ja', aldus een ander. 'Ik vind het heerlijk. Ik ben maanden niet geweest en het is lekker rustig', zegt een andere shoppende vrouw.

Wie nog onderweg was naar de Kalverstraat of Nieuwendijk werd geadviseerd om een andere winkelstraat te kiezen. Mensen die nog naar de stad gaan afreizen, worden gevraagd hun reis uit te stellen. 'Ik ben jong en ik wil ook gewoon mijn boodschapjes doen. Iedereen is zaterdag vrij en iedereen wil zaterdag iets kopen', zegt een winkelende jongen.

Ook is besloten om eenrichtingsverkeer in te stellen vanaf Spui naar de Dam. Vorige week werd er ook al meermaals besloten om maatregelen te nemen vanwege te grote drukte in het gebied. Onder meer het naleven van de 1,5 meter-regel stond onder druk.