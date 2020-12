Psycholoog over afstandelijke feestdagen: 'Samen willen zijn is een natuurlijke reflex'

De verwachting voor de persconferentie van vanavond is dat de corona maatregelen niet veel versoepeld zullen worden tijdens de feestdagen. Dit terwijl veel mensen gehoopt hadden op een lichtpuntje in deze tweede lockdown. Wat voor een impact hebben de maatregelen voor de feestdagen op de mentale toestand van Amsterdammers? Hoe lang houden ze het nog vol? AT5 spreekt hierover met gezondsheidspsycholoog Gijs Coppens.

Vooral onder jongeren bleken deze klachten extra hoog. 'In maart wist nog niemand waar we aan toe waren, maar nu zijn er groepen die erachter komen dat ze significant minder risico lopen' legt Coppens uit. 'Ze willen niet de verantwoordlijkheid dat ze iemand besmetten, maar ook willen ze dat hun leven weer doorgaat: ze willen een relatie vinden, naar hun werk, sporten en dat rondje in de kroeg als uitlaatklep op vrijdag.' Het verschil tussen ouderen en jongeren op dit moment is, volgens de psycholoog, dat ouderen thuis zitten om zichzelf te beschermen, maar jongeren voornamelijk om anderen te beschermen. 'Een groep twintigers die een huisfeest organiseert is eigenlijk heel gezond bezig voor hun leeftijd. Alle vragen die ze over hun identiteit hebben worden in deze levensfase beantwoord door dingen samen te doen' ligt Coppens toe. 'En dat kan op dit moment niet meer, wat heel verwarrend is.'

Gijs Coppens ziet dagelijks de gevolgen van de corona maatregelen op de psychische gezondheid van mensen. Hij werkt voor het zorgplatform OpenUp.care, waar ze sinds het begin van corona een paar honderd mensen per maand gratis helpen met hun spannings-, stress- en angstklachten. 'We hebben het eerste telefoontje gratis gemaakt, zodat meer mensen die nu problemen ervaren kunnen worden geholpen.' Ook hebben ze onderzoek gedaan naar de psychische gesteldheid van Amsterdammers. Uit de resultaten blijkt dat één derde van de ondervraagde nu verhoogde stress-, en angstklachten ervaart.

Gezelligheidsdier

Maar niet alleen jongeren hebben hier last van. De mens is een gezelligheidsdier, houdt van intimiteit. De anderhalvemeter maatregel is heel onnatuurlijk, zegt Coppens. 'Een gezonde reflex moet al een hele lange tijd worden ingehouden. Dat is waarom mensen het nu moeilijk vinden om zich aan de maatregelen te houden.' De gemeente moet Amsterdammers duidelijk maken wat ze hiervoor terugkrijgen, vindt de psycholoog. 'We moeten nu al heel lang van alles doen, en vooral veel niet doen, de politiek moet daar een duidelijke compensatie tegenover zetten. De gemeente is onwijs sympathiek, dus laat zien dat er ruimte is voor creatieve oplossingen die binnen de maatregelen passen. Minder politiek en meer bestuursschap.'

Op dit moment wordt er volgens Coppers te weinig aandacht besteed aan wat de maatregelen met de psychische gesteldheid van veel mensen doet. 'Het lichamelijke wordt nu verkozen boven het mentale', zegt de psycholoog. Alle ziekenhuizen zijn keidhard aan het werk om zoveel mogelijk mensen met klachten te redden en ook de overheid zet hier vol op in. Maar zometeen krijg je hier duizenden patiënten voor terug, maar dan met mentale problemen. Gijs Coppens vindt dat hier nog te weinig aandacht voor is. 'We zijn veel meer dan een lichaam.'