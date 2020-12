Zorginstelling Cordaan druk met voorbereidingen coronavaccinatie: 'Enorme operatie'

Er moet nog veel gebeuren om vaccineren begin januari mogelijk te maken, maar wij zijn de draaiboek aan het maken. Dat zeggen Ronald Schmidt, voorzitter Raad van Toezicht van Cordaan, en Ivo de Jong, voorzitter van het Operationeel Coronateam, tegen AT5. De zorginstelling wil begin januari beginnen met het vaccineren van zorgpersoneel. Van vrieskisten tot informatieprogramma's: er moet nog veel geregeld worden.

Verrast waren ze vorige week bij Cordaan, toen minister Volksgezondheid Hugo de Jonge aankondigde op 4 januari te willen beginnen met vaccineren. Het is de bedoeling dat zorgmedewerkers eerst worden gevaccineerd, daarna volgen ouderen en kwetsbaren. Een enorme operatie, die direct veel vragen oproept. Cordaan telt namelijk zo'n 6000 zorgmedewerkers en ruim 15.000 cliënten. Goede hoop Ivo de Jong, bij Cordaan verantwoordelijk voor het vaccinatieprogramma, en Ronald Schmidt, voorzitter van de Raad van Toezicht, houden zich sinds dit bericht met niets anders meer bezig. Ze hebben goede hoop inderdaad begin januari te kunnen starten. ‘Of het nu 4 januari wordt of 10, we zijn heel blij dát het komt. Maar er moet nog veel gebeuren om het mogelijk te maken’, zegt Schmidt. Onduidelijk is of het zorgpersoneel door Cordaan zelf of de GGD zal worden gevaccineerd. De zorginstelling zelf denkt voldoende capaciteit in huis te hebben om het zelf te doen. Ook is onduidelijk wanneer de cliënten van Cordaan precies aan de beurt zijn.

Bewoners van de Cordaan locaties zijn blij dat het vaccin in zicht is, vertelt Jessica Edwards van Muijen van zorgcentrum Berkenstede in Diemen. 'Bewoners zijn hier echt wel aan toe. Ze missen het contact met familieleden, met kleinkinderen en ook het gewoon even naar buiten gaan.' Afgelopen maanden hebben de bewoners te maken gehad met strenge regels, familie werd op een gegeven moment zelfs geweerd. Nog altijd zijn de bewoners en medewerkers heel voorzichtig. Toch kijken ze uit naar het vaccin. 'Het is nooit prettig om een prik te krijgen, maar iedereen die beseft wat we gaan doen, is blij dat we weer wat vrijheid gaan krijgen,' vertelt Edwards van Muijen. 'Ik mis vooral het zonder voorbehoud een arm om iemand heen kunnen leggen, ook van onze bewoners. Als je ziet dat iemand het moeilijk heeft, dat je dan ook even dat contact kan maken.'

Voordeel: het organiseren van een grootschalige vaccinatie is voor Cordaan niets nieuws. ‘Wij weten wat we zelf kunnen, griepvaccins en coronateststraten. We kunnen daar gebruik van maken. Maar er is nog wel veel onduidelijk en dat moet wel snel duidelijk worden, anders is 4 januari niet haalbaar’, zegt de Jong. Via overkoepelende organisaties komt de informatie binnen bij Cordaan, maar nog lang niet alles is helder. Zo weten ze nog niet welk vaccin er gebruikt gaat worden en welke middelen ze daarvoor nodig hebben. ‘Het Pfizer-vaccin moet bijvoorbeeld bij -70 graden Celsius worden bewaard. De vrieskisten die daarvoor nodig zijn hebben wij niet in huis. Daarnaast moet je dit vaccin ook twee keer geven.’ Strategie En hoe gaat Cordaan dat dan doen? Bewoners die intern wonen en mensen die intern behandeld worden, worden waarschijnlijk door het dagelijkse personeel gevaccineerd. Voor de medewerkers zelf wordt gekeken naar een oplossing die het werk zo min mogelijk stoort, dus bijvoorbeeld een mini-vaccinatiestraat per locatie. ‘We hebben artsen die daar medisch verantwoordelijk voor kunnen zijn en voldoende mensen om de vaccinatie toe te dienen’, zegt de Jong. Een lastigere opgave zijn de cliënten die zelfstandig wonen en ieder een eigen huisarts hebben. Het Ministerie van Volksgezondheid stelt voor deze mensen door de huisarts te laten vaccineren, maar Ronald Schmidt denkt dat dit efficiënter kan. ‘Wij willen dat graag overnemen, want dit is een ingewikkelde opdracht. De huisarts zal al een enorme inspanning hebben om de wijk te kunnen bedienen. We zijn van harte bereid daar wat in te doen.’

Omdat nog onduidelijk is hoe en welk vaccin er toegediend gaat worden, kan Cordaan alle betrokkenen nog niet goed informeren. Niet alleen de medewerkers, bewoners en cliënten, maar vaak ook de familie moet weten wat er gaat gebeuren. Het is aan de medewerkers en bewoners zelf of zij de vaccinatie uiteindelijk willen nemen. Er komen dagelijks veel vragen binnen over het vaccin, bijvoorbeeld over bijwerkingen. De Jong: ‘Op al die vragen moeten we antwoord kunnen geven. En dan moeten we er nog over nadenken hoe we dit aan iedereen gaan communiceren. Je wil ook niet dat mensen van de ene op de andere dag een keuze moeten maken.’ Informatie nodig Net zoals in de rest van Nederland zijn er ook bij Cordaan mensen die niet ingeënt willen worden, ook onder het personeel. ‘Er is een groep die hierover nadenkt. Om een goede keuze te kunnen maken hebben we meer informatie nodig van de overheid. Daar wordt nu ook gewerkt aan een campagne. Uiteindelijk gaat het erom dat het verantwoord is. Als de voorbereiding daartoe leidt, dan het is mooi als we begin januari kunnen beginnen.’