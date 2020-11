AT5-panel: meerderheid (71%) positief over vaccineren tegen coronavirus

Een meerderheid van de deelnemers aan het AT5-panel (71%) gaat zich wel of waarschijnlijk wel laten vaccineren tegen het coronavirus. Menno de Jong, viroloog van het Amsterdam UMC, roept Amsterdammers op om hun voorbeeld te volgen. Hij zegt dat het de enige manier is om volgend jaar de coronaregels los te kunnen laten.

Aan het onderzoek deden ruim 2100 Amsterdammers mee. 43 procent zegt zich zeker wel te laten vaccineren. 29 procent doet het waarschijnlijk wel. 7 procent doet het waarschijnlijk niet, 6 procent zeker niet en 16 procent weet het nog niet.

AT5-panellid en zwemlerares Els de Vos (57) uit de Watergraafsmeer laat zich het liefst zo snel mogelijk vaccineren. 'Als de huisarts me nu belt en zegt, Els je bent aan de beurt, dan sta ik binnen vijf minuten daar', zegt ze. Ze hoopt dat de coronamaatregelen straks niet meer nodig zijn. 'Ik wil eigenlijk vooral dat de jeugd en de jongeren hun maatschappij weer terugkrijgen.' Er zijn ook Amsterdammers die al weten dat ze het niet laten doen of twijfelen. De 39-jarige Joris Gallé uit De Pijp is ook lid van het panel, en vulde 'waarschijnlijk niet' in. Hij wil de komende tijd dat het vaccin zichzelf eerst bewijst. Ook vindt hij zichzelf geen risicogroep. 'Haastige spoed is zelden goed. Ik heb niet het gevoel dat ik haast heb', legt hij uit.

Quote 'Hoe meer mensen gevaccineerd worden, hoe groter de kans is dat snel die pandemie voorbij is' menno de jong, viroloog

Volgens viroloog en lid van het Outbreak Management Team (OMT) Menno de Jong moet 60 tot 70 procent van de Nederlanders beschermd zijn tegen het coronavirus om de pandemie te stoppen. 'Het vaccin is 80 procent productief', vertelt hij. 'Dan reken ik op een bierviltje uit dat zestig procent beschermd is. En dan zit je wel aan de onderste grens van wat we nodig hebben om die groepsimmuniteit te krijgen. Dat zijn natuurlijk een beetje berekeningen. Dus hoe meer mensen gevaccineerd worden, hoe groter de kans is dat snel die pandemie voorbij is.' De viroloog zegt dat er heel zorgvuldig naar de veiligheid van het vaccin gekeken wordt. 'We hebben heel veel ervaring met andere vaccins. Het kindervaccin, mazelen, rodehond, enzovoort. We zien geen lange termijn-effecten, behalve dat beschermende, goede effect van vaccins.'

Panel-lid Joris Gallé vindt wel dat mensen die gevaccineerd zijn meer rechten moeten krijgen. 'Vanuit het risico-oogpunt zeker. Dan heb ik de aanname, iemand die gevaccineerd is, kan niet besmet raken of anderen besmetten.' Hij stelt voor om alleen supporters die gevaccineerd zijn toe te laten in de Johan Cruijff Arena. 'Dan heb je zo een paar vaccinaties.' Zelf zou hij zich dan ook laten vaccineren. 'Dan ben ik op tijd bij het stadion. Zodra we er iets voor terugkrijgen. Je wordt gevraagd, wil je je vaccineren? Ja. Dus als we er iets voor terugkrijgen dan doe ik het.'

AT5-panelleden Joris Gallé en Els de Vos

Quote 'Als de huisarts me nu belt en zegt: je bent aan de beurt, dan sta ik binnen vijf minuten daar' Els de vos, lid at5-panel

Menno de Jong verwacht dat het coronavirus net als andere virussen zal blijven circuleren. Toch zullen de restricties volgens hem voor iedereen van tafel kunnen als die 60 tot 70 procent beschermd is. 'Op het moment dat dat gebeurd is, kan dat virus niet verder verspreiden. Dan dooft de epidemie uit, kunnen we helemaal weer losgaan met zijn allen. Kan ik weer naar het Concertgebouw, kunt u weer naar Pinkpop.' Zelfs de eerste vaccinaties zullen volgens De Jong al een grote impact hebben, omdat ze kunnen leiden tot minder ziekenhuisopnames. 'Het is ook niet van het een en andere moment. Dat we in een klap weer vrij zijn', waarschuwt hij. Maar hij denkt dat het eind volgend jaar wel zo is. 'Dat is mijn absolute hoop.'