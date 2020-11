De Jonge: half december mogelijk eerste 'tussenstap' in versoepeling coronaregels

De daling van het aantal coronabesmettingen en IC-opnames zal in de komende weken door moeten zetten, wil er rond de feestdagen een versoepeling van de coronamaatregelen mogelijk zijn. Minister De Jonge (Volksgezondheid) zei dat vanavond tijdens een persconferentie die hij gaf samen met premier Rutte.

Zoals verwacht mogen musea, theaters en dierentuinen vanaf woensdag middernacht weer beperkt bezoekers ontvangen. De eerder genomen maatregelen verlopen dan. Het advies is vanaf dan om maximaal drie mensen thuis te ontvangen, nu zijn dat er nog twee. De horeca blijft voorlopig gesloten

Het kabinet verwacht dat er zeker tot half januari beperkingen nodig zijn om het coronavirus te bestrijden. Mogelijk kan een eerste versoepeling half december plaatsvinden. Het kabinet hoopt daar rond 8 december een besluit over te kunnen nemen. Of onder die versoepeling de heropening van de horeca valt is nu nog niet duidelijk.

Creatieve Sinterklaasviering

Premier Rutte riep iedereen op om het Sinterklaasfeest dit jaar op een 'creatieve manier' te vieren en de regels in acht te nemen. 'Sinterklaas doet de inkopen natuurlijk alleen.'

Vanaf 1 december komt het advies om een mondkapje in publieke binnenruimtes te dragen te vervallen. Het dragen daarvan wordt dan bij wet verplicht. Vanaf dan wordt het ook mogelijk om een coronatest te doen als je geen klachten hebt.