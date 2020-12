Herdenking 8 Decembermoorden: 'De stad Amsterdam is de gastheer''

Vanavond is de jaarlijkse herdenking van de 8 Decembermoorden. Vanwege coronamaatregelen wordt de herdenking dit jaar in besloten kring gehouden. Daarom is de herdenking live te volgen op SALTO1 vanaf 19.30 uur.

Op 7 en 8 december 1982 werden vijftien tegenstanders van het militaire regime van Desi Bouterse gemarteld en vermoord. De herdenking van de Decembermoorden vindt dit jaar plaats in de Duif. Voorafgaand is er een bloemenlegging bij Mozes en Aäronkerk op het Waterlooplein.

De herdenking zal anders zijn dan voorgaande jaren. 'We vinden het erg jammer dat het in besloten kring moet, maar het is even niet anders', vertelt Romeo Hoost, voorzitter van het Comité Herdenking Slachtoffers Suriname. 'Gelukkig mogen er bij de bloemlegging wel wat meer mensen komen, vanwege de buitenlucht.'

Dubbel gevoel

Vorig jaar werd Desi Bouterse twee weken voor de herdenking veroordeeld tot twintig jaar cel voor zijn aandeel in de Decembermoorden van 1982. 'Iedereen was euforisch en blij', zegt Hoost. 'Nu is hij veroordeeld en loopt hij nog steeds vrij rond. Maar we zijn natuurlijk wel blij dat hij geen president meer is. Het is een beetje een dubbel gevoel.'