Man (24) aangehouden voor brandstichting Plantage Parklaan

De politie heeft op dinsdag 8 december een 24-jarige Amsterdammer aangehouden voor brandstichting. De man wordt verdacht van het in brand steken van een auto in de Plantage Parklaan.

De auto werd in de nacht van 14 op 15 juli in de brand gestoken in de Plantage Parklaan. De politie zegt dat het incident mogelijk te maken heeft met een beschieting van een woning en bedrijfspand eerder dit jaar.

Explosief

Op 25 november werd in dezelfde straat ook al een explosief aangetroffen. Volgens omwonenden werd het explosief gevonden bij een woning, vlakbij de plek waar de auto in brand werd gezet.

Tiplijn

Het is nogsteeds onduidelijk of de verdachte alleen handelde. Ook wordt er nog onderzoek gedaan naar mogelijke verbanden met andere incidenten. De politie vraagt daarom naar tips.

Wie meer informatie weet over het incident kan dit melden via opsporingstiplijn 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.