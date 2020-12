Forse huurverhoging volkstuinen ingetrokken: 'We hebben het verkeerd gedaan en dat trek ik mij aan'

Door het plan van GroenLinks wethouder van Doorninck zouden huren in bepaalde gevallen met zo'n 400 tot 800 procent worden verhoogd. Tuinders kwamen massaal in opstand en vreesden het ergste. 'Veel tuinders dachten dat ze hun tuin moesten opzeggen', vertelt Florrie de Pater in haar tuinhuisje op Frankendael in Zuidoost.

Na een stevig gesprek met de volkstuinders gisteren, zegt Van Doorninck dat de forse huurverhoging voorlopig van de baan is. 'We zien dat volkstuinders ontzettend geschrokken zijn en dat mensen denken dat ze hun tuin moeten verkopen. Dat is alles wat we niet willen.'