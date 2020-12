Woningovervallen IJburg vermoedelijk door dezelfde daders

De politie vermoedt dat er sprake is van dezelfde daders bij twee woningovervallen in een week tijd op IJburg. Op 7 oktober is een woning op de Bert Haanstrakade overvallen en zes dagen later is er op een vergelijkbare manier ingebroken bij een huis op de Eva Besnyöstraat. De overvallers zijn vermoedelijk tussen de 16 en 20 jaar.