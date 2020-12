Ex-FvD’ers Nanninga en Eerdmans werken aan nieuwe partij

'Wij willen meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Maar alleen als we een prachtige lijst kunnen presenteren', zegt Eerdmans in het filmpje. Volgens Eerdmans werken ze onder ‘enorme tijdsdruk’. Op 18 december beslissen de twee of ze definitief gaan meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Dat is enkele dagen voor de de deadline van de Kiesraad. Uiterlijk 21 december moeten partijen zich registreren.

Nanninga is gemeenteraadslid en senator en besloot net als een aantal andere partijprominenten haar lidmaatschap van FvD op te zeggen, vanwege antisemitische uitlatingen binnen de jongerenpartij. Dat deden ook raadslid Kevin Kreuger en duo-raadslid Adrien de Boer, waarmee de gehele Amsterdamse fractie uit FvD stapte. Eerdmans zit nog namens Leefbaar Rotterdam in de gemeenteraad in Rotterdam.