335 nieuwe coronabesmettingen in Amsterdam

In de afgelopen 24 uur zijn er 335 nieuwe coronabesmettingen gemeld in de stad. Dat zijn er 56 minder dan gisteren.

In het laatste etmaal werden er drie nieuwe ziekenhuisopnames gemeld en één sterfgeval dat te relateren is aan corona. In Nederland werden in de laatste 24 uur nog net geen tienduizend nieuwe besmettingen vastgesteld.

Het kabinet is vandaag bijeen op het Catshuis in Den Haag. Door het oplopend aantal besmettingen wordt er waarschijnlijk opnieuw ingegrepen. Volgens de NOS zou er momenteel gesproken worden over het sluiten van musea, bioscopen en dierentuinen.

Ook zou een sluiting van alle niet-essentiële winkels op tafel liggen. Duitsland nam dat besluit vandaag al. Waarschijnlijk volgt er dinsdag een nieuwe persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge.