391 nieuwe coronabesmettingen in Amsterdam

In de afgelopen 24 uur zijn er 391 nieuwe coronabesmettingen gemeld in de stad. Dat zijn er 88 minder dan gisteren, toen lag dat aantal op 479.

In het afgelopen etmaal werden er elf nieuwe ziekenhuisopnames gemeld en één sterfgeval dat te relateren is aan het virus. Het totaal aantal geregistreerde coronabesmettingen ligt nu op 43.788, maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk vele malen hoger.

Vandaag werd bekend dat het kabinet morgen bijeenkomt op het Catshuis in Den Haag. Dinsdag is er dan waarschijnlijk weer een persconferentie. Mogelijk volgen er nieuwe coronamaatregelen, want het aantal besmettingen in Nederland blijft stijgen.