Aanleg bouwkuip nieuwe woonblokken Julianaplein: 'Trots om hier aan mee te werken'

Als we in het programma Het Verkeer een kijkje nemen bij de werkzaamheden op het Julianaplein is het een komen en gaan van vrachtwagens. 'We zijn begonnen met het aanvoeren van het materiaal om straks de damwanden voor de bouwkuip te kunnen plaatsen', legt Kamberg uit.



En van al dat materieel gaan de harten van de werkmannen sneller kloppen. 'Al dat materieel dat je achter me ziet is echt mijn passie', vertelt één van hen. Ook is hij trots dat hij aan dit project mee mag werken. 'Het is een verrijking voor de stad.'