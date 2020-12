Stad NL V Van Zoomfeestjes tot 'een kleine rave gooien': hoe vieren jongeren de saaiste oud en nieuw ooit

Oud en nieuw ziet er dit jaar totaal anders uit dan de voorgaande jaren. Normaal gesproken zijn er grote feesten in de stad, op straat of thuis, maar met de lockdown moet je thuis blijven of kun je met maximaal met z'n tweeën naar iemand toe gaan. Dat worden dan dus mini-huisfeestjes op anderhalve meter. Roos Gerritsen van Wij Zijn Amsterdam zoekt uit of hoe creatief de jonge Amsterdammers zijn om de saaiste oud en nieuw ooit te gaan vieren.

'Het is ontzettend klote dat we tijdens oud en nieuw niet bij elkaar kunnen zijn', is Ramon de Lima, nachtburgemeester van de stad, duidelijk. 'Al negen maanden hebben we niet kunnen dansen in de club en dan kunnen we aan het einde van zo'n jaar niet eens bij elkaar zijn.'

Nachtburgemeester Ramon de Lima

En die frustratie wordt gedeeld door veel Amsterdamse jongeren. 'Er valt niet heel veel te doen. Je kan niet uitgaan, je kan niets doen', zegt een van hen. 'Maar er is ook nog heel veel wat nog wel mogelijk is', is De Lima optimistisch. 'Van het beamen van vuurwerk tot het bouwen van champagnetorens tot allerlei soorten Zoomfeestjes', noemt hij een paar opties.

1500 euro voor veilig oud en nieuw-feestje Toch is het de vraag of jong Amsterdam zich na een jaar als dit daadwerkelijk tevreden stelt met dergelijke alternatieven, zo blijkt ook uit de plannen van een van de jongeren die we tegenkomen. 'Met een paar vrienden ga ik thuis een kleine rave gooien.' Om te zorgen dat jongeren oud en nieuw coronaveilig vieren, looft de gemeente deze maand wekelijks een bedrag van 1.500 euro uit voor het beste idee. Een van die initiatieven die meedingt naar dit bedrag komt uit Zuidoost. Daar hebben de kinderen Sylvia, Wander, Flynn en Jerai bedacht om vuurwerk na te bootsen met LED lampen.

Die lampen moeten geplaatst worden op de houten piramide die op restaurant Elixer prijkt. 'Als je dan in de flat staat kun je vanaf het balkon meekijken en genieten van het vuurwerk', licht Sylvia het plan toe. 'Wat we doen met het geld als we winnen? De lampen kopen. We weten niet welk formaat we kiezen, maar als de piramide het aankan worden het hele grote.'