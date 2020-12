Ajax wint op het nippertje van FC Utrecht (5-4)

De laatste bekerontmoeting tussen FC Utrecht en Ajax was in maart en een wedstrijd om snel te vergeten. De ploeg van Erik ten Hag ging toen in de halve finale met 2-0 roemloos ten onder in de Galgenwaard. Het toernooi zou desondanks niet worden uitgespeeld in verband met het uitbreken van het corona.

Nieuwe gezichten

Vandaag kreeg Ajax dus een herkansing. Bij de ploeg speelden een paar nieuwe gezichten in de basis. Zo maakte keeper Kjell Scherpen zijn basisdebuut. Alvarez begon op het middenveld en Devyne Rench mocht op de plek van Mazraoui beginnen.

Klaas-Jan Huntelaar en Sean Klaiber zaten een schorsing uit. Op de bank was bovendien veel ruimte voor jonge spelers als Taylor, Jensen, Llansana, Regeer en De Waal.

Wake-up call

FC Utrecht begon fel aan de wedstrijd en dat resulteerde meteen in een goal. Tagliafico leverde de bal in waardoor Mimoun Mahi kon binnenschieten, een dramatisch begin voor Scherpen die zijn basisdebuut maakte.

Het was voor Ajax een wake-up call, want zes minuten later werd het 1-1. Die kwam uit een vrije trap van Dusan Tadic die via een speler van Utrecht het doel in vloog. De goals waren een goede impuls voor de wedstrijd want beide clubs ging en stuk vrijer spelen, dat leverde over en weer kansen en leuke duels op. Zakaria Labyad zorgde er vlak voor rust voor dat Ajax met een voorsprong de kleedkamer in ging.

Tweede helft

Het begin van de tweede helft was allesbehalve saai. In de eerste tien minuten werd er drie keer gescoord. Wakker kwam Ajax niet uit de kleedkamer want na twee minuten maakte Mahi gelijk. Net als aan het begin van de wedstrijd door hoog druk op de ploeg van Ten Hag te zetten, die daar geen raad mee wist.

Wederom met een beetje geluk en hulp van tegenstander kwam Ajax weer op voorsprong door een van richting veranderd schot van Antony. Een paar minuten later werd het 3-3 door een goal van Sander van der Streek.

4-4

De 70ste minuut was voor Scherpen een hele slechte, door gegrabbel van de keeper kwam Utrecht op een 3-4 voorsprong. De achtste goal van de wedstrijd was de 4-4 van Ajax die na een mooie aanval voor de voeten van Labyad kwam en hard binnenschoot. In de laatste minuten kwam dan toch de verlossing: het werd 5-4 dankzij Tadic en daarmee bekert Ajax nog even door.