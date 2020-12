Ten Hag over arrestatie Promes: 'Mijn hart breekt als ik zo'n boodschap krijg'

Met de hakken over de sloot wist Ajax gisteravond de laatste zestien te bereiken van het bekertoernooi. Een achterstand tegen FC Utrecht werd vlak voor tijd omgebogen naar een 5-4 overwinning. Na afloop van de wedstrijd ging het over gemaakte fouten achterin, maar toch vooral ook over de arrestatie van Ajacied Quincy Promes afgelopen zondag.

Promes werd opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij in een loods in Abcoude afgelopen zomer. Een neef van Promes zou door de steekpartij zeer ernstig knieletsel hebben opgelopen. Promes zelf ontkent enige betrokkenheid bij het incident. Begin deze week werd hij vrijgelaten, maar hij blijft wel verdachte in de zaak.

Gesprek met Promes

Na afloop van het bekerduel zei trainer Erik ten Hag: 'Mijn hart breekt als ik zo'n boodschap krijg. En ook de spelers, de kleedkamer was diep geraakt en dat is moeilijk. Maar ik heb een Quincy aan de telefoon gehad die gelukkig opgeruimd was, die positief was, die een nare ervaring heeft gehad en morgen gaan we met elkaar spreken.'

'Quincy is onze vriend', vulde Tadic daarna aan. 'Hij is een belangrijke speler en wij staan achter hem. Hij is onze familie en we moeten hem steunen.'