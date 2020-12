Aantal WW-uitkeringen stijgt weer na eerdere daling

Na een lichte daling van het aantal WW-uitkeringen in augustus en september, is er in november toch weer een stijging te zien in Amsterdam en omliggende gemeenten. Het gaat weliswaar om een kleine stijging van 0,4 procent.

In vergelijking met vorig jaar is het aantal WW-uitkeringen in de Amsterdamse regio wel harder gestegen dan in de rest van Nederland. Het gaat om een toename van respectievelijk 48,7 procent tegenover 21,4 procent. In Amsterdam en omgeving zijn relatief veel mensen werkzaam in sectoren die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis, zoals bijvoorbeeld de horeca.

In die horeca is ook in de afgelopen maand weer een flinke stijging (12,2 procent) te zien van het aantal WW-uitkeringen. De werkloosheid kromp vooral in de sectoren onderwijs en de commerciële dienstverlening. Ook bij uitzendbedrijven gaat het iets beter.

Werkloosheid onder jongeren

Voor jongeren is de werkgelegenheid het afgelopen jaar gigantisch gekrompen. In de eerste tien maanden van het jaar steeg het aantal WW-uitkeringen onder jongeren met 240 procent in de Amsterdamse regio. Landelijk was dat 111 procent.