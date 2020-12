Grote zorgen om leerlingen nu scholen opnieuw dicht zijn: 'Ik zie echt gaten in hun ontwikkeling'

De achterstand van de eerste lockdown was bij veel basisschoolleerlingen nog niet eens ingehaald, nu de tweede lockdown alweer een feit is. Thijs Roovers, leraar op de Tijl Uilenspiegelschool in Bos en Lommer en oprichter van het Lerarencollectief, maakt zich grote zorgen. 'Je ziet kinderen echt onderuit gaan.'

De kerstboom is alweer ingepakt, hij heeft de kerst dit jaar niet gehaald. Afgelopen maandag werd bekend dat alle scholen woensdag moesten sluiten. 'Ik had deze lockdown totaal niet aan zien komen', zegt Roovers. Hij hoopte nog dat het onderwijs door mocht blijven gaan, omdat eerder dit jaar is gebleken dat een lockdown zorgt voor grote achterstanden bij leerlingen, met name op de basisschool. 'Ik zie echt gaten in hun ontwikkeling. Als leerkracht weet ik hoe de leerlijnen zijn opgebouwd, dus ik kan echt zien dat het uit dit jaar komt. Als je goede begeleiding vanuit huis hebt, is het misschien nog niet zo erg. Maar hier is dat niet altijd het geval, dan zie je dat kinderen echt onderuit gaan.'

De gevolgen van die achterstanden kunnen heel groot zijn. Zo groot, dat gevreesd wordt dat sommige leerlingen hier de rest van hun leven last van hebben. 'Het zorgt ervoor dat we de kinderen niet goed met elkaar kunnen vergelijken en dat we ze daarom soms onderadviseren. Ik ben het vak ingegaan om elk kind een gelijke kans te geven, maar dat gebeurt op deze manier niet.' Achterstanden inlopen Alle leerlingen van groep 8 in Amsterdam moeten vanaf 4 januari wel naar school, om zo de achterstanden in dat laatste belangrijke basisschooljaar te beperken. Ook de meest kwetsbare leerlingen van alle scholen, worden vanaf dan opgevangen. Maar de zorgen zijn er niet minder om bij Roovers. 'Het is heel duidelijk dat kinderen die deze twee lockdowns hebben meegemaakt, minder aanbod hebben gehad dan waar ze recht op hebben. We moeten straks echt goed gaan kijken hoe we deze kinderen op waarde kunnen adviseren.' Onderwijswethouder Marjolein Moorman deelt de zorgen van Roovers. Zij pleit voor een landelijke aanpak om de leerachterstanden weg te werken door meer docenten aan te trekken en extra lestijd te kunnen bieden. Ze hoopt ook dat het selectiemoment voor de middelbare school uitgesteld kan worden.