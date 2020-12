Amsterdamse zwemmers naar Olympische Spelen: 'In de top vijf eindigen zou heel cool zijn'

Thom de Boer (28) en Valerie van Roon (22) mogen in 2021 naar de Olympische Spelen in Tokio. Een bijzondere prestatie aangezien Thom een fulltime baan heeft in het vastgoed en Valerie in haar derde jaar van de studie fysiotherapie zit.

Thom en Valerie zwemmen bij vereniging de Dolfijn in het Sloterparkbad en niet bij de nationale ploeg. Naast het zwemmen zijn ze allebei nog druk bezig met iets anders. Zo heeft de Boer een fulltime baan bij het Amsterdamse vastgoedinvesteringskantoor. 'Ik ben vaak om 17.30 uur klaar en dan lig ik om 18.00 uur in het zwembad. Ik vind het super leuk om te doen. En de wereldprestatie die je hoopt te gaan leveren weegt wel op tegen de soms wat mindere trainingen', vertelt hij.

Valerie behaalde in de ochtendrace al een mooie tijd en was in de avond zelfs tweede zwemmer achter Ranomi Kromowidjojo. 'Iedereen kwam naar me toe maar het besef was er nog niet echt voor mij. Ik had ook niet verwacht dat ik zo'n grote stap op de 50 meter vrij zou zetten', vertelt ze.

Op 3 december wisten ze allebei onder de olympische limiet te komen op de 50 meter vrije slag. Thom de Boer zwom zelfs een Nederlands record. 'Je moet het nog wel doen maar uiteindelijk is het gelukt. Er viel echt een last van me af.'

Klaarmaken voor Tokio

Thom zou met zijn tijd van de kwalificaties als vijfde zijn geëindigd op de Olympische Spelen. In de top vijf belanden is dan ook zijn doel. 'Zowel in de krachttraining als in de start zit nog rek en we hebben ook een hele goede coach. In de top vijf eindigen zou heel cool zijn natuurlijk.'

Ook Valerie heeft er veel zin in. 'Ik denk dat een halve finale zeker wel mogelijk is. We gaan hard zwemmen en dan komt de uitkomst vanzelf.'