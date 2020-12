Semra (24) mag toch in huis van verongelukte vader blijven wonen

Semra woonde al drie jaar bij haar vader in huis toen hij vorig jaar november verongelukte. Ze kreeg tot mei de tijd om een nieuwe woning te vinden van Eigen Haard, maar dat lukte niet. 'Ik heb geen plek waar ik naartoe kan. De woningcorporatie wil me geen alternatief aanbieden', vertelde ze eerder tegen AT5 in onderstaande reportage.

Volgens de woningcorporatie was er geen sprake van een duurzaam gemeenschappelijk huishouden en had Semra daarom geen recht op de huurwoning. Semra zelf begreep niets van die verklaring. 'Ik zorgde voor mijn vader, ik heb ook een verklaring van de huisarts dat ik mantelzorger was, een verklaring van de buren die zagen dat ik voor mijn vader zorgde.'

De rechter heeft nu geoordeeld dat er in het geval van Semra en haar vader weldegelijk sprake was van een duurzaam gemeenschappelijk huishouden en dat Semra in de woning mag blijven wonen. 'Wij nemen deze uitspraak over en wensen Semra alle goeds', schrijft Eigen Haard in een reactie.

Semra zelf was toen wij haar belden nog niet op de hoogte van het goede nieuws. Een reactie van haar zie je later op onze site en in onze app.