339 mensen testen positief op corona in de stad

In de afgelopen 24 uur zijn er 339 nieuwe coronabesmettingen geconstateerd in Amsterdam. Dat is een flinke daling ten opzichte van gisteren, toen werden er 594 positieve testen gemeld. Er is een persoon overleden aan de gevolgen van het virus in het afgelopen etmaal.

Ook zijn er 5 nieuwe ziekenuisopnames. Het totale aantal besmettingen in de stad sinds het begin van de uitbraak ligt nu op 47.698. Het is voor het eerst in vijf dagen dat het aantal nieuwe besmettingen onder de vijfhonderd ligt.

Landelijk zijn er 11.168 nieuwe besmettingen geconstateerd, meldt het RIVM. Ook dit is een daling ten opzichte van gisteren, toen er 13.032 besmettingen werden gemeld.

Mutatie

In het Verenigd Koninkrijk gaat een besmettelijke mutatie van het virus rond en is begin december ook in Nederland aangetroffen. De mutatie van het virus zou zich sneller verspreiden en is moeilijker te detecteren.

Zondagochtend stelde het kabinet een inreisverbod in voor reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk. Nederlanders worden geadviseerd om zo weinig mogelijk te reizen. Vandaag heeft medicijnwaakhond EMA groen licht gegeven voor toelating van het coronavaccin van Pfizer/BioNTech.