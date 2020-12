Gedupeerden toeslagenaffaire krijgen 30.000 euro: 'Gevoel van gerechtigheid'

In het Catshuis in Den Haag heeft het kabinet vandaag overlegd over de toeslagenaffaire. Een speciale afdeling van de belastingdienst was wel al bezig met onderzoek naar de situatie van de verschillende slachtoffers, maar dat duurt volgens het kabinet 'gewoon te lang'.

Begin

Naar schatting zijn er zo'n 1700 Amsterdammers de dupe van toeslagenaffaire. Cheikhou Mbengue uit Oost is een van hen. Hij is blij dat er besloten is om 30.000 euro schadevergoeding uit te keren. 'Het is in ieder geval een begin. Een begin om hele lange ellendige jaren af te sluiten', zegt hij tegen AT5.

Naomi, een gedupeerde die niet met haar eigen naam op AT5 wil verschijnen, ziet het ook als een soort begin. Toch wordt ze ook zenuwachtig van het nieuws. 'Je zat in een soort rollercoaster, het was eerst vechten tegen de bierkaai. (...) Het is een soort déjà vu, dat er gaandeweg steeds iets anders naar boven komt.'