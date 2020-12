Tjitske Kuiper volgt Don Ceder (ChristenUnie) op in de gemeenteraad

Mocht Don Ceder voor de ChristenUnie worden gekozen in de Tweede Kamer, en die kans is zeer aannemelijk, dan volgt Tjitske Kuiper hem op in de gemeenteraad.

Ceder staat op plek 4 van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart. De partij heeft nu 5 zetels in de kamer en de verwachting is niet dat dat er veel minder gaan worden. Sterker nog, in de Peilingwijzer staat de ChristenUnie op dit moment op 8 zetels.

Kuiper sluit na het Kerstreces weer aan bij de fractie om alvast warm te draaien om de zetel in maart van Ceder over te nemen. Ze was tot begin dit jaar nog duoraadslid voor de fractie en keert nu terug als raadslid.

'Toen er door de hoge plaats van Don op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer een beroep op mij gedaan werd heb ik daar gehoor aan gegeven. Ik keer graag terug in de fractie om het geluid van de ChristenUnie in de raad te laten klinken. Het fractieteam heeft de afgelopen jaren iets moois opgebouwd. We zijn nu een frisse partij die van zich laat horen en die serieus genomen wordt in de Amsterdamse politiek. Ik vind het een eer om daar fractievoorzitter van te mogen zijn', vertelt Kuiper.

Kuiper was in het verleden twaalf jaar raadslid in Barneveld, waarvan enkele jaren fractievoorzitter. Ook werkt zij al ruim tien jaar op het partijbureau van de ChristenUnie als adviseur voor lokale besturen en fracties. Kuiper woont met haar man in Noord waar zij een woongemeenschap hebben gesticht. Ze blijft tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 beschikbaar als raadslid.