De Straten in de Schaafstraat: komen de Wallen naar Noord?

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we in het Hamerkwartier in Noord.

In de afgelopen jaren transformeerde het Hamerkwartier al van industrieterrein naar populaire uitgaansplek. Maar de veranderingen die nog in het verschiet liggen zijn misschien nog veel groter: naast de ruim 7000 woningen die worden gebouwd, wordt onderzocht of er in het Hamerkwartier plek moet worden gemaakt voor een nieuw ‘erotisch centrum’. Wat vinden de bewoners van de Schaafstraat van dat idee? Matthijs Booij runt kunstgalerie Patty Morgan vanuit de Schaafstraat. Hij is verrast door het onderzoek. ‘Misschien wel een hele goeie straat ervoor, lekker ruim!’. Ondertussen is hij druk in de weer met de organisatie van de laatste tentoonstelling van het jaar. Of het erg is dat Patty Morgan over 1,5 jaar weg moet om ruimte te maken voor alle nieuwe plannen? ‘Ik vind het nooit zo erg als ik naar een nieuwe plek moet', aldus Matthijs.

‘Hier wilde 35 jaar geleden niemand komen’, zegt kunstenaar en Schaafstraatbewoner Olivier. ‘In Noord zijn toch alleen maar garages en criminelen?’ vroegen mensen hem regelmatig. Als hij nu vertelt dat hij een atelier in Noord heeft is de vraag juist: ‘hoe kom je aan zo’n ruimte?’. Olivier maakt zich zorgen dat het met de mogelijke verplaatsing van sekswerkers naar het Hamerkwartier het er erg druk zal worden.

De buren van Olivier, Monique en Roel, zijn beiden architect. Ze zijn heel positief over de grootse plannen voor het Hamerkwartier. Ook schrikken ze niet van hun mogelijke nieuwe buren. ‘Tot 10 jaar geleden was hier een bordeel en er is nog steeds een parenclub in de straat. Dat hier allerlei verschillende dingen gebeuren is juist de charme van het gebied.’

Deze afleverig van de Straten van Amsterdam is opgenomen vóór de aangescherpte maatregelen rondom het coronavirus. De Straten van Amsterdam is ook op YouTube te vinden.

Al meer dan duizend keer klopte De Straten van Amsterdam aan bij Amsterdammers. Dat deden we door heel Amsterdam. Op deze kaart zie je waar we allemaal geweest zijn!