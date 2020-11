Ondernemers over erotisch centrum buiten Wallengebied: 'Neuken doe je niet in de Bijlmer'

Bert Nap van wijkoverleg d'Oude Binnenstad heeft een dubbel gevoel over de plannen van de gemeente voor het erotisch centrum. 'Het is geen oplossing, maar je moet het wel onderzoeken', zegt Nap. Vooral over de locaties heeft hij zijn bedenkingen. 'Je verbant de prostitutie niet naar Zuidoost of naar een industrieterrein op Sloterdijk, dat doet me te veel denken aan de voormalige Theemsweg. Dat moet je niet willen. Maar in de buurt van het centrum als het goed georganiseerd is, toegankelijk én Amsterdams, zou het een mogelijkheid zijn. Dan moet je wel af van het feesttoerisme.'

Hoewel buurtbewoners geregeld klagen over overlast van drommen dronken toeristen, hebben ook zij hun bedenkingen bij de plannen van een erotisch centrum buiten het Wallengebied. 'Het probleem is niet de prostitutie maar het massatoerisme', zegt een bewoner. 'Dáár moeten ze wat aan doen.'

Overlast is er maar de toeristen gaan echt niet in een bus stappen naar het seksparadijs buiten het centrum

Voor een erotisch centrum onderzoekt de gemeente locaties in Zuidoost, het Hamerkwartier in Noord, delen van Sloterdijk en het Eenhoorngebied in Oost tussen de Ringdijk en Gooiseweg. In het centrum zou ook horeca en entertainment moeten komen. De gemeente hoopt zo het feesttoerisme te verminderen en de mensenhandel beter te kunnen bestrijden. Ook moet het erotisch centrum zorgen voor een veilige en legale werkplek voor sekswerkers.

Drukte

Raamexplotant Masten Stavast gelooft er niet in. 'De dames moeten het van de toeristen hebben. En die toeristen gaan echt niet in een bus stappen van 'hup we gaan naar het seksparadijs'. Overlast is er inderdaad, dat komt van dronken Engelse toeristen bijvoorbeeld. Maar dat soort mensen heb je ook op de Warmoesstraat en op de Nieuwmarkt. Het grote probleem is dat het op momenten dat het hier druk is, je geen handhavers ziet. Daar zouden ze wat aan moeten doen.'



Het plan voor het erotisch centrum zit nu nog in een onderzoeksfase. Als de plannen doorgaan, duurt het nog tussen de 3,5 en 10 jaar voordat het centrum open kan.