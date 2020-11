Stadsbestuur wil deel ramen Wallen sluiten, mogelijke locaties voor nieuw erotisch centrum bekend

Als het aan het stadsbestuur ligt, wordt een 'wezenlijk' aantal ramen op de Wallen gesloten. De sekswerkers kunnen dan terecht in een nieuw erotisch centrum, dat naast ramen ook horeca krijgt. Er zijn inmiddels een aantal opties voor een locatie bekend.

Dat staat in een vandaag verstuurde brief aan de gemeenteraad. Burgemeester Femke Halsema is al een paar jaar in gesprek over de Wallen. Daar moet minder overlast en criminaliteit plaatsvinden en voor de prostituees moet het ook veiliger worden. Het sluiten van ramen is tot nu toe altijd een van de mogelijkheden geweest, maar het is nu de enige optie die het stadsbestuur voor ogen heeft. Het kan gecombineerd worden met het verplaatsen van de exploitanten. Wel moet de gemeenteraad akkoord gaan. 'Het college bespreekt graag of uw raad deze essentiële keuzes onderschrijft', schrijft het stadsbestuur. Eerder bleek wel al dat een gedwongen sluitingen de stad heel veel geld kunnen kosten.

Waar er eerst nog de keuze was tussen een 'prostitutiehotel' en een 'erotisch centrum', wil het stadsbestuur nu dat het een erotisch centrum wordt. Daar is ook plaats voor horeca en entertainment, zodat bezoekers die niet per se geld uit willen geven aan sekswerkers er ook heen zouden willen. Wel moet het aantal op toeristen gerichte functies 'beperkt' zijn, omdat het stadsbestuur minder van dit soort toerisme wil. Hellingbaan Er is al een 'volumestudie' voor het erotisch centrum gemaakt. 'Bezoekers bewegen zich via een hellingbaan inpandig langs de ramen, andersoortige werkplekken en horeca/entertainment. Dit geeft veel meer mogelijkheden om grip te houden op de bezoekers en overlast en onveilige situaties te voorkomen', schrijft het stadsbestuur. Er wordt nu gerekend op ongeveer honderd kamers. Een deel van het centrum kan er zo uitzien. De kamers zijn roze, de huiskamer voor sekswerkers rood, kantoorruimte is beige en de hellingbaan is geel:

Ook heeft het stadsbestuur mogelijke locaties voor het erotisch centrum uitgekozen. Uiteindelijk moet er een uitgekozen worden. 'Er is in deze eerste fase met name gekeken naar de omvang van de locatie, bereikbaarheid, ontwikkelkansen en naar 'kwetsbare' functies in de nabijheid.' Het gaat om een 'voorlopige shortlist', er kunnen nog locaties afvallen of bijkomen. 'De gebieden die nu op deze voorlopige shortlist staan bieden kansen, maar er zijn ook knelpunten waarnaar nader onderzoek wordt verricht.' Er wordt ook nog gekeken naar bestaand vastgoed en hotels.

Voorlopige shortlist locaties erotisch centrum: Amstel III (Zuidoost), Arenapoort (Zuidoost), Sloterdijk 2 Zuid (Nieuw-West), Sloterdijk Noord (Nieuw-West), Zuid / Rai (Zuid), Hamerkwartier (Noord), Waterlocatie (locatie nog onbekend), Eenhoorngebied (Oost).

De gemeente heeft al een bureau ingeschakeld om te kijken of er er ondernemers zijn die een erotisch centrum of prostitutiehotel, het plan dat eerder dus nog wel overwogen werd, willen beginnen. Dat bureau concludeerde dat 'de opgave complex is en dat marktpartijen voorzichtig zijn'. Net als het stadsbestuur nu, hebben de marktpartijen ook een 'duidelijke voorkeur' voor het erotisch centrum. 'Er hebben zich partijen gemeld die het concept verder willen uitwerken. Qua financiering lijken de mogelijkheden met name te liggen bij particuliere beleggers.'

Toch is de belangstelling volgens het bureau op dit moment nog onvoldoende om te kunnen starten met een kansrijke selectie van marktpartijen. Het bureau adviseert de gemeente daarom om zelf partijen uit te nodigen en een of meerdere combinaties te vormen voor een businesscase. Het stadsbestuur verwacht dat het, nadat er een definitieve locatie is uitgekozen, nog tussen de 3,5 en tien jaar gaat duren totdat het gebouw gebruikt kan worden. Ook de coronacrisis zal hoogstwaarschijnlijk invloed hebben op het project.

'Die onzekerheid geldt voor vele ambities maar mag ons niet belemmeren om te blijven werken aan de toekomst', schrijft het stadsbestuur. 'Samen met u en met de stad wil het college zich blijven inzetten voor het realiseren van nieuwe werkplekken voor sekswerkers en het tegengaan van overlast door de drukte in de binnenstad.'