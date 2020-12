Niet iedereen houdt zich aan vuurwerkverbod: 'Rutte moet het aantal IC-bedden maar ophogen'

Joeri en Thomas, niet hun echte namen, hebben nog voldoende vuurwerk voor oud en nieuw. In heel Nederland is op dit moment een verbod op het kopen, verkopen, vervoeren en afsteken van vuurwerk. Maar toch verwachten de twee een feest rond de jaarwisseling.

'Mensen hebben genoeg liggen. Ze hebben spullen over van vorig jaar of gaan het nog steeds halen. Ze gaan de grens over. Er is genoeg vuurwerk en er zal genoeg afgestoken worden. Dat is 100 procent zeker,' vertelt een van de twee. Zelf zijn ze ook van plan om hun vuurwerk af te steken.