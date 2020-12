Arena klaar voor viering oud en nieuw, kijk vanavond live mee op AT5

Live op AT5

De avond wordt om 18.30 uur afgetrapt met een show speciaal voor kinderen. De Amsterdamse kinderburgemeester start symbolisch de klok, die aftelt naar middernacht en jonge talenten van dansschool Lucia Marthas presenteren hun nieuwjaarshit, die speciaal voor de Amsterdamse viering is gemaakt. Deze show is ook te zien op AT5, online en op tv.

Daarna is de viering voor iedereen live te volgen vanaf 22.30 uur op AT5, op tv, de website en Facebook. Ook bij NH en de NOS is de show te zien. Voorafgaand aan het aftelmoment wordt er in deze Countdown Show teruggeblikt op een bewogen 2020 en wordt afgeteld naar 2021.

Studenten

De presentatie van de show is in handen van Tim Senders en Daan Boom en zijn er optredens van studenten van het Conservatorium van Amsterdam en cabaretier Rayen Panday van Comedytrain. Tijdens de liveshow zal AT5-presentator Rayen Halfhide laten zien hoe er oud en nieuw in 'coronastijl' wordt gevierd.