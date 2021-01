OM: feestverstoorders tijdens jaarwisseling worden hard aangepakt

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat feestverstoorders die zich hebben misdragen tijdens de jaarwisseling hard aanpakken. Alle verdachten van geweld tegen hulpverleners wil het OM voor de rechtbank slepen. Hoewel de jaarwisseling in de stad rustiger was dan de voorgaande jaren, waren er verschillende incidenten in de stad. Ook hier werden hulpverleners gehinderd.

Op meerdere plaatsen werd (zwaar) vuurwerk afgestoken, zoals op de Molukkenstraat en Insulindeweg in Oost. Daar moest de ME in actie komen. Ook op de Osdorper Ban in Nieuw-West werd zwaar vuurwerk afgestoken en waren grote groepen jongeren aanwezig. Daar werden agenten bekogeld met vuurwerk en zijn uiteindelijk vijf arrestaties verricht.

Het OM noemt het geweld tegen hulpverleners onacceptabel. 'Oud en nieuw hoort een feest te zijn. Daar hoort geweld niet bij', zegt coördinerend hoofdofficier van justitie Guus Schram. 'Feestverstoorders zullen hard worden aangepakt.'

Een deel zal worden afgedaan met een boete of taakstraf, maar het OM kan ook besluiten om zaken voor de rechter te brengen, afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het incident. Het OM gaat alle zaken over geweld tegen hulpverleners voor de rechtbank brengen. Het is aan de rechter om mee te gaan in de eis van de officier van justitie.