Relatief rustige oudjaarsnacht: 'Laat potentieel zien van vuurwerkverbod'

Voor het eerst was het deze jaarwisseling verboden om vuurwerk af te steken. Hier en daar werd zeker nog wel geknald, maar met het aantal incidenten viel het relatief mee. En dat biedt hoop voor volgend jaar. Dan wordt het verbod in de stad, corona of niet, officieel ingevoerd.

Lang leek het erop dat het dit jaar bij een gedeeltelijk vuurwerkverbod zou blijven, tot verontwaardiging van onder meer de Partij voor de Dieren, fel voorstander van een algeheel verbod. Zo'n verbod in de stad komt er vanaf volgend jaar, begin december werd bovendien duidelijk dat er deze jaarwisseling een landelijk verbod zou komen. Dit om te voorkomen dat ziekenhuizen tijdens de coronacrisis ook nog overbelast zouden raken door een groot aantal vuurwerkslachtoffers.

Incidenten waren er wel degelijk, maar het aantal slachtoffers viel mee. Slechts twee mensen raakten gewond door vuurwerk. Een uitzonderlijk laag aantal, aldus de Veiligheidsregio.

'Beter voor milieu, dieren en veiligheid'

Het zorgt ervoor dat ook de VVD, in het verleden geen voorstander, een verbod inmiddels wel ziet zitten. 'Het laat zien wat voor potentieel je kan bereiken met een vuurwerkverbod', aldus VVD-raadslid Daan Wijnants. 'Nu hadden we natuurlijk een soort half vuurwerkverbod. Omdat mensen nog wat hadden liggen of het illegaal hadden gekocht. Dat is natuurlijk ook niet goed. Maar als we de jaarwisseling daadwerkelijk zonder vuurwerk vieren, dan is het veel beter voor het milieu, voor de dieren en voor de veiligheid op straat.'

Dappermarkt

Op de Dappermarkt in Oost zijn de meningen over een verbod verdeeld. 'Ik vond het wel jammer dat het minder was dan voorgaande jaren. Een klein beetje vuurwerk vind ik wel kunnen', zegt een voorbijganger. Maar een ander is het daar zeker niet mee eens. 'Ik vind het vuurwerkverbod goed. Het is veiliger voor kinderen en ook voor de andere mensen.'