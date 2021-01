Ook Moderna-vaccin goedgekeurd

Het tweede corona-vaccin, dat van de Amerikaanse fabrikant Moderna, is vandaag goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA). Vandaag werd er opnieuw vergaderd over de toelating van het vaccin, nadat er maandag toch nog vragen van een speciale beoordelingscommissie onbeantwoord bleven.

Maar vandaag kwam die goedkeuring alsnog. In de beoordelingscommissie zitten afgevaardigden van 27 landen die het allemaal eens moesten worden.

Volgende vaccinatiefase

Nu de goedkeuring er is, kan er begonnen worden aan een volgende fase van de Nederlandse vaccinatiestrategie. Zo werd dit weekend bekend dat huisartsen die met coronapatiënten te maken hebben, waarschijnlijk tot de eerste groep behoren die met het Moderna-vaccin ingeënt wordt. Ook bewoners van verpleeghuizen zullen dit vaccin krijgen.

De eerste Moderna-vaccins worden waarschijnlijk volgende week geleverd, heeft het ministerie van Volksgezondheid bekendgemaakt. Het gaat in eerste instantie om 13.000 doses, goed voor zo'n 6500 vaccinaties.

Bewaartemperatuur

Het grote voordeel van het Moderna-vaccin is dat het op -20 graden Celsius bewaard kan worden. Bij het vaccin van Pfizer/BioNTech is dat -70 graden. Van die variant werd vanmiddag de eerste prik gezet in het Amsterdam UMC.