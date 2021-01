Sjaak Swart mist Ajax: 'In Engeland zitten de 'misters' lekker op de tribune'

Mister Ajax Sjaak Swart mist Ajax en de Johan Cruijff Arena enorm. De 82-jarige oud-speler kan door de strenge coronamaatregelen niet meer naar het stadion. We spraken de legandarische aanvaller vanmorgen bij de velden van Zeeburgia. Over het huidige Ajax, de vermoedelijke nieuwe spits, en corona. 'Het is net oorlog. Alleen je hebt nu beter te eten.'

'Ik heb geen wedstrijd meer gezien', zegt Swart met pijn in het hart. Door de strenge coronamaatregelen is er geen publiek meer welkom op de tribune. En dus ook hij niet. 'De 'misters' in Engeland , Dalglish bijvoorbeeld, die zitten lekker op de tribune gewoon. Dat had ik ook graag gewild.'

Toch heeft hij begrip voor de situatie. 'Maar goed. Maakt niet uit. Hoop dat het snel weer voorbij is, kunnen we allemaal weer naar Ajax kijken.'

Corona

We spraken de 82-jarige oud-speler ook over hoe hij de coronatijd beleeft. 'Niet echt leuk. Je bent veel meer thuis als anders. Anders ben ik lekker veel weg, afspraakjes maken, spelers bekijken, trainingen bekijken. Nu zit ik thuis. En de bank gooi ik weg als het afgelopen is, want die is helemaal doorgezakt!'

Haller

Ook vroegen we Mister Ajax wat hij vindt van Sébastien Haller. De Frans-Ivoriaanse speler van West Ham United zou volgens De Telegraaf voor 20 miljoen euro naar Ajax gaan. 'Ik heb hem zien voetballen bij West Ham. Goeie voetballer, maar hij moet meer scoren. Hij moet als echte spits, die veel geld gaat kosten, er 20, 25 gaan maken.'

