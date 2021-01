IJburgers massaal tegen plannen voor windmolens: 'Iedereen gaat het heel hard horen'

Berman zegt dat het IJmeer daarnaast een gebied is waar veel vogels broeden en neerstrijken. 'Een groen en progressief gemeentebestuur dat windturbines wil neerzetten ten koste van duizenden vogels, dat is zo in tegenspraak met alles wat je duurzaam kunt noemen. Ik zou zo'n keuze niet kunnen begrijpen. Het is onaanvaardbaar.'

Een andere bewoner zegt 'heel erg voor de energietransitie' te zijn. 'Ik vind dat we er in Amsterdam hard op moeten inzetten met zonnepanelen en isoleren. Maar ik vraag me af of je binnen de bebouwde kom van Amsterdam dit soort hoge windmolens wil neerzetten.'

Ze zegt dat er het geen 'not in my backyard'-argument is. 'Als mijn backjard groot genoeg is. Maar wat hier het probleem is, als je ze op anderhalve kilometer afstand zet, zit je midden in Natura 2000-gebied. Dus het is voor mij geen probleem, maar we hebben dan een ander probleem.'