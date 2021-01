Transfer Haller naar Ajax rond: 22,5 miljoen euro voor West Ham United

De transfer van Sébastien Haller naar Ajax is rond. De Frans-Ivoriaanse spits tekent een contract dat per direct ingaat en een looptijd heeft van vierenhalf seizoen, tot en met 30 juni 2025. Ajax betaalt 22,5 miljoen euro aan West Ham United.

Haller werd op 22 juni 1994 geboren in Ris-Orangis, Frankrijk. De Ivoriaans international speelde eerder tweeënhalf jaar voor FC Utrecht in de eredivisie. Destijds kwam hij in de winsterstop van het seizoen 2014-2015 over vanuit het Franse AJ Auxerre.

Vervolgens speelde de aanvaller in Duitsland voor Eintracht Frankfurt, die club betaald 7 miljoen euro aan Utrecht. In de zomer van 2019 ging hij voor maar liefst 50 miljoen euro naar West Ham United. De 26-jarige Haller stond bij de Engelsen nog tot en met medio 2024 onder contract.

Haller is de duurste aankoop ooit voor Ajax. Tot vandaag was het terugkopen van Daley Blind de meest prijzige (21 miljoen euro aan Manchester United). Daarna komen Antony (20,75) en Quincy Promes (17,2).

Haller is de derde Ajacied die een verleden heeft met Erik ten Hag bij FC Utrecht. Zakaria Labyad en Sean Klaiber kwamen rechtstreeks uit de Domstad naar Amsterdam. Zondag kan de Fransman waarschijnlijk zijn debuut al maken in de topper tegen PSV.

Voor Utrecht maakte Haller 41 doelpunten in 82 wedstrijden. Voor Eintracht waren dat er 24 in 60 duels en bij West Ham stokte de score een beetje, daar maakte hij er slechts 7 in 27 potjes. Daar zat wel een hele mooie bij, drie weken geleden scoorde hij met een geweldige omhaal tegen Crystal Palace.