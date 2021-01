Stad NL V Halsema over verkoopverbod wiet aan buitenlanders: 'Geen moreel doel om toeristen te weren'

'Het is een praktisch voorstel. Het is niet een moreel doel om toeristen te weren. We doen dat omdat we de markt beheersbaar willen maken.'

Dat zegt burgemeester Femke Halsema in gesprek met AT5 over het plan van de driehoek (de burgemeester, het OM en de politie) om het buitenlandse bezoekers aan de stad te verbieden hun wietje of hasj in Amsterdamse coffeeshops te kopen. Alleen Nederlandse ingezetenen zouden dat met het zogeheten ingezetenen-criterium dan nog kunnen doen.

Amsterdam wilde daar in 2013 niet aan, omdat het bang was voor illegale straathandel. Halsema wil onderzoek laten doen naar dat risico. Tegelijkertijd wijst ze op misschien dan niet het 'morele doel', maar wel de verwachte bijvangst van haar voorstel: 'Ik ga er van uit dat we echt veel minder cannabistoeristen in Amsterdam krijgen die alleen komen om hier in een coffeeshop te zitten.'



Uit onderzoek van bureau OIS bleek eerder dat voor bijna zestig procent van de bezoekers in het Wallengebied, de coffeeshop een belangrijke reden voor kun komst was. Halsema: 'Er is op dit moment al heel veel overlast van grote groepen toeristen, althans voor corona was dat het geval, die blowend en dronken over straat gingen en er was al heel veel overlast van straatdealers en nepdope.'

De burgemeester denkt dus dat de plannen 'handhaafbaar en haalbaar' zijn. Maar ze betekenen ook - blijkt uit ander onderzoek - dat zonder toeristen op termijn er in Amsterdam nog maar plaats is voor zo'n zeventig coffeeshops, tegen 166 nu.



Halsema: 'Ik kan me voorstellen dat dit een grote schok is voor veel coffeeshophouders. Tegelijkertijd zien wij dat de markt de afgelopen jaren zo verhit is geraakt dat wij eigenlijk geen andere oplossing meer zien.'

De burgemeester gaat nu eerst met de gemeenteraad over de plannen in debat. Ook wil ze een overgangstermijn voor de coffeeshops: 'We zullen zeker een jaar nodig hebben voor we stappen kunnen zetten.'

