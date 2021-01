Ondanks inleverpunten toch nog kerstbomen-overlast: 'Ruikt wel lekker naar kerstbomen'

De gemeente kwam dit jaar met een nieuw initiatief voor het probleem van rondslingerde kerstbomen. Amsterdammers kunnen hun kerstboom naar een inleverpunt brengen, en daar zijn er maar liefst 1100 van. Maar helemaal soepel gaat het nog niet: bewoners klagen dat de vele bomen ervoor zorgen dat er geen doorgang is bij de voetpaden. Ook worden de kerstbomen neergezet bij afvalcontainers waar geen inleverpunt is.

'Het ruikt wel lekker naar kerstbomen', vertelt een vrouw, 'maar niemand kan er langs, de fietsen kunnen niet weg, er liggen spullen onder en de mensen kunnen niet van het trottoir gebruik maken.' Een ander: 'Ik zou zeggen: gemeente haal dan in deze periode één keer in de twee dagen die kerstbomen weg en laat een karretje rijden , maar ik vind dit geen oplossing ieder geval.'

Een man die voorbij de afvalcontainers fiets ergert zich eraan. 'Die horen op een inleverplek of een speciale ophaalmogelijkheden van de gemeente, dit vind ik een beetje slordig.'

Quote

'Ik hoop dat ze weer bier van gaan brouwen , die biertjes waren lekker', aldus een andere voorbijganger. 'Het is echt zonde. 2.700.000 miljoen kerstbomen zijn gekapt in Nederland en bovendien worden ze nu niet opgehaald, het is een grote ravage.'

Extra vuilniswagens

De gemeente zegt in een reactie dat er hard wordt gewerkt om alle kerstbomen op te halen: er rijden elke dag veertien vuilniswagens rond, alleen voor de kerstbomen. Dit weekend wordt er ook een dag extra gereden om bomen op te halen. Het gaat bovendien om een proef die zal worden geëvalueerd.