1100 plekken in de stad om kerstbomen in te leveren

De inzameling van kerstbomen gaat dit jaar anders dan voorgaande jaren. Van 4 januari tot en met 1 februari 2021 kunnen Amsterdammers hun kerstboom neerleggen op één van de ruim 1100 speciaal daarvoor aangewezen plekken in de stad. De gemeente zegt de kerstbomen duurzaam te gaan verwerken.

'Haal alle versieringen uit de boom, en leg hem kaal op de inzamelplek. Dan kunnen we uw kerstboom duurzaam verwerken', schrijft de gemeente. De gemeente roept op om de bomen op de juiste locatie neer te leggen om overlast te voorkomen.

Op de site van de gemeente kunnen Amsterdammers via hun postcode en huisnummer de locatie vinden. De kerstboom kan voor 4 januari Als men de kerstboom eerder wilt inleveren kan hij neergelegd worden bij het grofvuil.

Gemeente begin dit jaar verrast

Januari begin dit jaar wemelde het in de stad van de afgedankte kerstbomen. Mensen konden bij afvalplekken voor grofvuil op specifieke dagen hun kerstboom neerleggen. Maar het ophalen duurde volgens sommige bewoners veel te lang.

Bewoners van de Rivierenbuurt waren boos dat er nog steeds zo veel bomen op straat lagen. 'Het is belachelijk. Ze liggen op de plek waar je normaal gesproken je vuil in de bakken gooit. Ik vraag me af waarom het niet opgehaald wordt.'