Horeca-oplossingen: bar Boca's verkoopt kerstbomen en de Goudfazant begint supermarkt

Horecazaken in de stad gooien het op een andere boeg in deze roerige tijden. Zo begon de Goudfazant in Noord een supermarkt en verkoopt bar Boca's aan de Westerstraat tijdelijk kerstbomen.

'We staan in het enige echte Boca's bomenbos', zegt horecaondernemer Maarten Saarberg lachend. De ondernemer, die mede-eigenaar is van bar Boca's, vertelt dat deze oplossing nieuwe energie geeft aan zijn personeel. 'Ze verkopen een boom en dat is hetzelfde als een gerecht verkopen; klanten genieten ervan en gaan met een glimlach de deur uit.'

Ook bij de Goudfazant is iets anders bedacht: 'Normaal kunnen er in ons restaurant wel twee- tot driehonderd mensen eten, maar nu zijn we een supermarkt', vertelt mede-eigenaar Niels Wouters. Daarnaast wordt er ook eten verkocht dat normaal op het restaurantmenu wordt aangeboden. 'Dat doen we ook nog, maar dan als kant-en-klaar maaltijden die je thuis even moet opwarmen.'

Wouters ziet de combinatie van zijn zaak als restaurant met de winkel zeker zitten voor in de toekomst. 'Dat zou het leukste zijn.'