Koninklijke Horeca ziet ondernemers met de week depressiever worden: 'Het is diep triest'

'Het is diep triest, het gaat heel slecht', zegt Pim Evers, voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland Amsterdam over horecaondernemers in de stad. Die zitten inmiddels ruim een maand te wachten op hoopvol nieuws over versoepelingen. Mochten de cijfers het toelaten zou de horeca half december weer open mogen was de boodschap vorige maand, maar dat zou nog wel eens langer kunnen gaan duren.

AT5

'Het gaat eigenlijk elke persconferentie wat slechter. We zien dat de ondernemers depressiever worden met de week', zegt Evers die voor de gelegenheid de rolluiken van De Bloemenbar, een van zijn zaken in de Handboogstraat, omhoog heeft gedaan. 'Er is miljarden geïnvesteerd aan eigen vermogen door de ondernemers. Er is ruim een miljard bijgespijkerd door het rijk, maar nu is de puzzel kapot. Nu moet het Rijk de vaste lasten gaan dekken want er gaan anders heel veel zaken omvallen.' Hoeveel precies is volgens Evers nog lastig te zeggen: 'Horecaondernemers zijn doorzetters, die leggen zich er niet zomaar bij neer.'

Ermee stoppen is voor Nik Tijger, eigenaar van café de Kroegtijger aan de Zeedijk ook geen optie. 'Als het zo doorgaat moeten we in januari een lening gaan aanvragen. Dat is het mij zeker waard, de kroeg is mijn lust en mijn leven.' Terloops een blikje bier of warme choco verkopen zoals sommige cafés in de stad doen heeft volgens hem geen zin op de plek waar hij zit. 'Het is te rustig op de Zeedijk. Ik kan hier een bordje soep maken, dan verkoop ik vier of vijf bakjes soep, daarvoor ga ik hier niet zitten.' Vaccin Gelukkig zijn er ook steeds meer hoopvolle berichten. Een vaccin tegen het virus lijkt aanstaande. Gister adviseerde de Gezondheidsraad dat 60-plussers en kwetsbaren als eerst aan de beurt zijn, daarna de mensen met vitale beroepen. 'Er zijn keiharde politieke keuzes nodig. Hoe lang zorg je er nog voor dat de geestelijke gezondheid van heel veel mensen achteruit gaat?', zegt Evers die doelt op een grote groep jongen mensen die momenteel moeilijk hun ei kwijt kunnen. 'Ik denk dat wij en een heleboel andere ondernemers erbij gebaat zijn dat mensen weer hun heil buitenshuis kunnen vinden. Daardoor los je heel veel problemen op. Het klinkt heel stom, maar ik ben gewoon een psychiater die drank schenkt, alles wordt besproken hier aan de bar', zegt Nik Tijger.