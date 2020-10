Weer zware klap voor horeca: 'Ik weet niet of we dit gaan overleven'

'Het is een grote teleurstelling', zegt Berny van der Glas van café Het Bruine Paard aan de Prinsengracht na het horen van de nieuwe coronamaatregelen. Woensdag om 22.00 uur moet de horeca haar deuren sluiten en dat doet hem pijn. 'Het is moeilijk om te ervaren dat de hele sector zo geraakt wordt.'

Naast dat de horeca na morgen minimaal twee weken moet sluiten, mag er na 20.00 uur ook geen alcohol meer worden verkocht. 'Het is een harde maatregel en het vergt weer veel creativiteit om voor ons type winkel te overleven', zegt Jan Disseldorp van avondwinkel Sterk. Wel benadrukt de avondverkoper dat hij het makkelijker heeft dan de horecazaken. 'Wij mogen open, maar de horeca is helemaal dicht.'

De horeca krijgt dus weer een heel zware klap te verduren. Van der Glas vraagt zich dan ook af of ze het gaan overleven. 'Ik durf niet voor hele horeca te spreken, maar het is heel moeilijk. Ik hoop dat de overheid daarnaast gaat kijken naar aanvullende maatregelen.'

'Het is jammer, maar wat kan je er tegen doen?', aldus een medewerker van The Bulldog. De strengere maatregelen hebben vooral gevolgen hebben voor de werknemers die in de coffeeshop werken. 'De helft van mijn collega’s die achter de bar en op het terras werken hebben straks geen werk meer. Dat is wel echt heel vervelend.'

De manager van coffeeshop Dampkring reageert begripvol: 'Het zal natuurlijk een invloed hebben, maar het gaat over een pandemie. We zitten er samen in en er moeten pijnlijke beslissingen genomen worden. 'Of er grote gevolgen zijn voor de medewerkers moet nog blijken. 'We moeten kijken hoe we het rooster gaan indelen. Of er mensen echt ontslagen gaan worden weet ik nog niet.'