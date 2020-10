Won Yip ziet de bui al hangen: 'De horeca is weer de kop van Jut'

'Laten we in ieder geval hopen dat onze politiek niet hetzelfde kunstje flikt als de vorige keer, dat we een halfuur de tijd krijgen om dicht te gaan', blikt Yip vooruit op de persconferentie straks om 19.00 uur van premier Rutte. Want, zegt Yip, zonde van de voorraad die je dan weer moet weggooien.



Dat verder ingrijpen onvermijdelijk is, daar legt ook de zakenman zich wel bij neer, maar de ergernis zit hem in het 'aanmodderen' van de afgelopen weken. Yip: 'Flink doorpakken is gewoon alles stilleggen. Maar ook de supermarkten. Laat ze maar afhalen. Maar de horeca is nu weer de kop van Jut, zo zie ik het gewoon.'