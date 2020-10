Amsterdammers verdeeld over nieuwe maatregelen: 'Het zijn de goeden die lijden onder de slechten'

Tijdens de persconferentie vanavond wordt bekendgemaakt welke nieuwe maatregelen worden genomen tegen de verspreiding van het coronavirus. Hoogstwaarschijnlijk zal de horeca dicht moeten en komt er een verbod op alcoholverkoop in de avond. De meningen van de bewoners over deze eventuele maatregelen lopen nogal uiteen.

'Ik denk dat het funest gaat zijn voor de horeca', zegt een Amsterdamse. 'Maar ik las ook in de krant dat als we nu even streng zijn, we bij kerst en oud en nieuw misschien wel weer bij elkaar zijn.' Ze heeft er daarom een dubbel gevoel over. 'Maar ik denk toch dat het moet, want het wordt gewoon erger.' Een tweede voorbijganger vindt de nieuwe maatregelen overdreven. 'Als mensen niet naar de horeca gaan dan gaan ze thuis wel feestjes vieren. En dan is er helemaal geen controle meer.'

Een derde vindt juist dat horeca-eigenaren genoeg hebben gedaan om de verspreiding tegen te gaan. 'De horeca is echt de dupe hiervan. Zij houden zich netjes aan de regels', vindt hij. 'De goeden lijden onder de slechten.'

Toch zijn er ook mensen die het wel eens zijn met een strengere aanpak. 'Het lijkt me verstandig. We moeten zoveel mogelijk direct contact vermijden', reageert een bewoner. Een ander vindt dat er een streng beleid moet zijn tot er een vaccin is: 'Ik zou alles dicht gooien en kijken of je het onder controle krijgt.'