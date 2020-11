Negen horecazaken Westerstraat mogelijk twee weken dicht door overtreden coronaregels

Negen cafe's en restaurants in en rond de Westerstraat in de Jordaan moeten mogelijk twee weken sluiten omdat ze zich vorig weekend niet hebben gehouden aan de noodverordening ter voorkoming van coronabesmetting.

Vanwege het mooie weer was de drukte op en rond de markt vorig weekend groot en werden ook bij de kraampjes, net als vandaag, de afstandsregels regelmatig overtreden. Maar de markt hangt géén sluiting boven het hoofd.

'Niet eerlijk', zegt Loman. 'De gemeente kan niet streng genoeg zijn, want ik wil ook weer graag open. Maar mijn punt is: gelijke monniken gelijke kappen. In de supermarkt lopen we allemaal door elkaar en bij een café dat z'n hoofd boven water probeert te houden krijg je voor een dekseltje meteen een tweeweekse sluiting.'



Schuldig

Bij de take away van café Winkel op de Noordermarkt weten sommige klanten heel goed dat ze de horecaondernemer in gevaar brengen als ze zelf geen afstand houden in de rij. Anderen zijn zich van geen kwaad bewust. Een oudere dame die regelmatig koffie afhaalt bij De Blauwe Pan snapt er niets van: 'Ik vind het wel erg dat hij nu verantwoordelijk is voor mijn fout. Want je bent geen politieagent. Ik heb zelf het dekseltje van de koffie gehaald en die op de hoe opgedronken.' Ze voelt zich er een beetje schuldig over.

Duidelijke regels

Axel Boom van café Winkel vindt dat er meer duidelijkheid in de regelgeving moet komen. Zo wil hij weten op welke afstand hij nog verantwoordelijk is voor de misstappen van zijn klanten. 'Het woord 'take away' staat niet weergegeven in de noodverordening. Misschien moet ik beter mijn huiswerk doen, dat zou kunnen, maar we hebben sinds maart 20 noodverordeningen gehad en daar moeten wij onze informatie uithalen, en dat is soms best lastig.'

Verantwoordelijk voor rij

Volgens de gemeente is het deurbeleid vastgelegd in de noodverordening, en zijn ondernemers en winkeliers verantwoordelijk voor de rij voor hun deur. De handhavers wijzen de ondernemer op die verantwoordelijkheid. Alle negen horecaondernemers hebben een zienswijze ingediend bij de gemeente. Komende week horen ze of ze twee weken dicht moeten of open mogen blijven.