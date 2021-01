Kees Tol stopt na 45 jaar met zijn haringkar: 'Ouwe tijger is het'

Na 45 jaar gaat de haringkar op de Overtoomse sluis van Kees Tol sluiten, en dat zorgt voor veel verdriet in de buurt. 'Ik vind het echt heel erg', vertelt een geëmotioneerde vaste klant.

Buurtbewoners kwamen massaal nog hun laatste harinkje halen, voordat Kees voorgoed zijn luiken dicht doet. Veel van hen namen bloemen of een cadeautje mee. 'Ik heb zoveel bloemen gekregen, het is echt ongelofelijk. Ik kan het echt niet meer aan. Jeetje wat een lieve mensen', vertelt Alida Tol.

PvdA-politici genoten van 'rustmomentje'

Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib en Eerste Kamerlid Mei Li Vos verrasten Kees tijdens het interview met een bos bloemen. 'Wat krijgen we nou! Je gaat met pensioen', zegt Arib lachend. 'Als ik zei: nou ik wil even snel een harinkje eten, dan zei hij altijd: even rustig aan, ga eerst maar zitten.'