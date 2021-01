Politie trekt wapens bij arrestatie Amsterdammer na achtervolging op A4

De politie was afgekomen op een melding van een mogelijk steekincident in een leegstaand pand in Rijswijk. Daar troffen agenten dertig man aan in een ruimte met pokertafels, fiches en speelkaarten. Een van de aanwezige mannen probeerden uit het pand weg te rennen.

Toen hij werd gesommeerd te blijven staan, stapte hij toch in zijn auto en probeerde weg te rijden. Hij ging er vervolgens met hoge snelheid in een auto vandoor. Daarbij schampte hij een politieagent. De agente liep licht letsel op en hoefde niet naar het ziekenhuis. Ze doet wel aangifte van doodslag tegen de 34-jarige Amsterdammer.

Na een achtervolging werd de man klemgereden op de A4 bij Hoogmade.