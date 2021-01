Haller en Kudus op de bank tegen PSV, Mazraoui terug in de basis

Ajax begint vanmiddag in de topper tegen PSV met Zakaria Labyad in de spits. Noussair Mazraoui is hersteld van een blessure en begint weer in de basis. Sébastien Haller die donderdag voor 22,5 miljoen euro overkwam van West Ham begint op de bank.

Onana staat op goal, Mazraoui is terug in de basis na een blessure op rechtsback, het centrale duo wordt gevormd door Blind en Schuurs, Tagliafico staat op links. Op het middenveld Klaassen, Promes en Gravenberch. Voorin completeren Tadic, Labyad en Antony het elftal.

Bij PSV was het lang onzeker of de Duitser Mario Götze mee kon spelen, maar hij bleek niet fit genoeg om aan de aftrap te verschijnen.

Haller

Veel geluk met een goede stabiele spits had de ploeg van Erik ten Hag nog niet dit seizoen bovendien zijn Traoré, Brobbey en Huntelaar momenteel allemaal geblesseerd . De trainer realiseerde zich rond de feestdagen dat er iets moest gebeuren en nam contact op met een oud bekende, Sébastien Haller. De spits, die via FC Utrecht en Eintracht Frankfurt bij West Ham United beland was, had wel interesse in een overstap naar Ajax en een weerzien met zijn oude coach bij Utrecht. Afgelopen donderdag werd de transfer van Haller afgerond. Ajax betaalde 22,5 miljoen euro aan West Ham, een nieuw recordbedrag in de Eredivisie.

Ajax - PSV is de eerste topwedstrijd van dit seizoen. Bij het maken van het speelschema werden de grote wedstrijden naar achter geschoven met de mogelijkheid dat weer publiek aanwezig zou kunnen zijn. Helaas laten de maatreglen in verband met het coronavirus dit nog niet toe en worden de wedstrijden voorlopig nog zonder publiek gespeeld.

De aftrap in de Johan Cruijff Arena is om 16.45 uur.