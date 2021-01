Is Haller dé langverwachte Ajax-spits? 'Hij voldoet aan het profiel'

'Wij hebben regelmatig contact met elkaar zo ook op de laatste dag van het jaar', zegt de trainer. 'Ik wist dat wij wat problemen hadden op de spitspositie. Dan blijkt dat hij er misschien wel voor open staat. In eerste instantie blijkt dat West Ham absoluut niet wil meewerken en dat ze, net als in de zomer, een gesloten boek zijn. Je probeert dan wat te duwen en uiteindelijk komt het in beweging en de laatste twee dagen is het heel snel gegaan.'

'Ik had niet verwacht zo snel terug te zijn in Nederland'

In veel opzichten is Haller een welkome versterking voor de ploeg van Erik ten Hag. Het programma van de aankomende weken is namelijk niet mals en met drie spitsen in de ziekenboeg snakt Ajax naar een speler die goals kan maken.

'Ik had niet verwacht zo snel alweer terug te zijn in Nederland. De reden dat ik hier ben is omdat ik een mogelijkheid zag die ik niet kon laten gaan. Ik ben blij om hier te zijn, kijk ernaar uit om te beginnen en te spelen', zegt de Fransman die eerder bij FC Utrecht samenwerkte met Ten Hag.

Ajax - PSV

Haller is op tijd aangemeld bij de KNVB en is dus speelgerechtigd voor de wedstrijd tegen PSV aanstaande zondag om 16.45 uur. 'Hij heeft net voor de eerste keer meegetraind. We gaan het dus rustig per uur bekijken. Hoe voelt hij zichzelf? Dat soort zaken ga ik met hem afstemmen. We maken een plan en dat is ook een plan voor negentig minuten', aldus Ten Hag.