245 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld in de stad

Het laatste etmaal zijn er 245 nieuwe coronabesmettingen in de stad vastgesteld. Het aantal ligt daarmee weer wat hoger dan gisteren, toen voor het eerst in ruim een maand tijd het aantal onder de tweehonderd uitkwam.

De laatste 24 uur werden vijf coronapatiënten in de stad in een ziekenhuis opgenomen, drie coronapatiënten in de stad overleden.

Sinds de corona-uitbraak zijn 1.376 Amsterdamse coronapatiënten in een ziekenhuis opgenomen en zijn 546 Amsterdamse coronapatiënten overleden. Het totaal aantal vastgestelde besmettingen in de stad staat op 53.931.

Op dit moment geldt er een harde lockdown, waardoor niet-essentiële winkels, scholen, sportscholen en horeca gesloten zijn. De lockdown zou eigenlijk tot 19 januari duren, maar wordt naar alle waarschijnlijkheid met een paar weken verlengd.