Retailbranche hoopt dat een afhaalloket wordt toegestaan: 'In heel Europa mag dat, behalve hier'

Branchevereniging INretail hoopt dat alle ondernemers in de stad na de persconferentie van vanavond een afhaalloket mogen openen bij hun winkel. Nu geldt dat alleen voor essentiële zaken als horeca, bloemenwinkels en bouwmarkten. Kleding- of schoenenwinkels mogen dat niet, tot ergernis van woordvoerder van INretail, Paul te Grotenhuis. 'In heel Europa mag dat, behalve hier'.

Ook voor Sabrina Roijé zou zo'n loket enorm helpen. Zij heeft sinds twee jaar een kledingwinkel op de Postjesweg. Haar omzet daalde de afgelopen maand met zo'n 80 procent. Door de sluiting van de winkels lukt het haar nu niet om van de kerstkleding af te komen. 'Daar zit het knelpunt. Je blijft zitten met artikelen die je in december al had willen verkopen en daardoor is er geen inkoopbudget voor een spring-collectie.'

Dat de overheid reisbewegingen wil beperken en het voor haar daarom tot nu toe niet is toegestaan om zo'n loket te openen, snapt ze. Maar toch hoopt ze dat het wordt toegestaan. 'Ook al is dit misschien niet een essentieel product. Je hebt misschien liever dat bedrijven blijven bestaan, dan dat alles failliet gaat.'

Voorraadvergoeding

'Wij herkennen dit soort geluiden enorm', zegt Te Grotenhuis. Volgens INretail is de vergoeding die ondernemers krijgen voor het niet kunnen verkopen van hun voorraad, bij lange na niet genoeg. 'Ik sprak deze week een Amsterdamse ondernemer met zeven winkels, die was totaal wanhopig. Hij heeft voor anderhalf miljoen aan voorraad in winkels en magazijnen liggen en daar staat een vergoeding voor enkele tienduizenden euro's tegenover.'

'Zowel zakelijk als privé is het overleven'

Sabrina heeft aan het begin van de crisis een webshop geopend, om toch nog wat te kunnen verdienen. Maar veel is het niet. Ook het gebrek aan perspectief vindt ze moeilijk, want ondanks een kleine buffer is ze bang dat ze het niet nog maanden vol kan houden. 'Je wil heel graag je zaak boven water houden want daar zit al je energie in. Maar aan de andere kant wil je ook jezelf boven water houden. Ik moet ook een huis betalen en de boodschappen doen. Je bent eigenlijk zowel zakelijk als privé aan het overleven.'